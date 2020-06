Invasione di scafisti: 150 barconi sequestrati!

Sul fronte dell'immigrazione irregolare la Guardia di Finanza ha arrestato 48 scafisti e sequestrato 145 imbarcazioni utilizzate per il traffico illecito, mentre i migranti intercettati dai Reparti territoriali e navali sono stati 4.971. E' il bilancio operativo del 2019 presentato dalla Guardia di Finanza in occasione del 246esimo anniversario della fondazione. Come dire, quasi un barcone sequestrato ogni due giorni. E questi sono i casi intercettati.



Poi c'è il numero, difficile da calcolare, dei furbetti che la fanno franca, per tacere dell'immigrazione clandestina che arriva a piedi o in auto dai balcani, e dunque è meno visibile ma altrettanto consistente.