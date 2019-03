Il mondo dello spettacolo ci dimostra che, nonostante governino i populisti, continuano a comandare i “poteri forti”

I giullari, si sa, hanno sempre lavorato per ingraziarsi i loro padroni; e i padroni, si sa, hanno sempre tenuto i giullari per le palle col ricatto di farli morire di fame.

Quindi l’apparato artistico-culturale resta la più limpida cartina di Tornasole per individuare chi effettivamente detenga le fila decisionali di un qualsiasi sistema politico, a prescindere da come il popolo abbia votato per farsi democraticamente governare.





Ebbene, senza dover ricorrere alla faccenda del vincitore “esotico” di Sanremo (già ampiamente discussa in un nostro precedente articolo), a giudicare dalla monotonia dei predicozzi mediatico-televisivi, tutti imperniati su immigrazionismo, anti-globalismo e “anti-salvinismo”, non si può certo dire che la nuova presidenza sovranista della Rai c’abbia messo bocca; anzi, è emersa una volta di più la natura tautologicamente democratica dei “populisti”: i quali, pur al governo, non si sono appropriati di nessuna delle leve di comando mediatico che dal dopoguerra ad oggi sono sono sempre rimaste nelle mani di quei “poteri forti” frutto di sodalizio nefasto fra Sinistre internazionaliste ed elìte finanziarie apolidi e senza patria.





Insomma, i reali tiranni del film restano multinazionali, filantropi miliardari, o.n.g. sostituzioniste e gestori del Pensiero unico mondialista; proprio quei potentati ai quali, non a caso, i giullari continuano a leccare il culo.

Luciditas, semper luciditas!