Guardarsi dall'odio di Caino per non fare la fine di Abele

Italiani che odiano gli Italiani, che ne disincentivano le nascite, ne svendono il benessere, ne vessano i diritti, ne insultano l’intelligenza, ne giustificano gli oppressori. Eppure sì, sono italiani anche loro.





Un fiore calpestato può essere un errore, due fiori un caso, tre fiori la sfiga; ma quando è l’intero prato ad essere devastato con metodica incidenza, allora si tratta d’un progetto. E non volerne prendere atto davanti ad esternazioni e posizioni così palesemente ostili al benessere nazionale, non è da distratti, è da coglioni.



La carrellata di citazioni che vi proponiamo nelle sequenze fotografiche allegate all’articolo rappresenta solo le briciole di un odio anti-nazionale militante e radicato; ma è altresì paradigmatico di un modo di essere che può appartenere indistintamente al vicino di casa come alla cognata, al cugino, al migliore amico e persino al fratello di chiunque di noi.



Ebbene, è sufficiente guardarsi attorno, ascoltare i discorsi sugli autobus, guardare la tv, aprire facebook per verificare quanta bava alla bocca coli dalle fauci di questi odiatori di professione che hanno sempre il “rasssismo” altrui sulla bocca come titolo giustificativo al proprio livore congenito e alla propria violenza auto-etnocida.



Il cinismo degli anti-italiani è metodico e militante, e come tale va combattuto. Occorre una scelta di campo drastica e, se necessario, anche dilaniante, poiché ci troviamo di fronte all’ennesima diatriba fratricida della Storia: Mariani contro Sillani, Cristiani contro Pagani, Guelfi contro Ghibellini, Unionisti contro Confederati, partigiani contro patrioti.



In tutti questi esempi del passato i contendenti erano conterranei e consanguinei fra loro; eppure si massacravano a vicenda sulla base di una sempiterna dicotomia ideologica: parteggiare per il proprio sangue, come natura suggerirebbe, o parteggiare per quello altrui sulla base di un precetto pseudo-etico tutto depressivo e nichilista.

Noi stiamo col Senso d’Appartenenza, e pertanto, coerentemente, denunciamo al pubblico ludibrio l’odio di questi traditori affinché ognuno possa guardarsi dall’ostilità ideologica del proprio fratello, neutralizzandola prima che costui ci sferri il fendente mortale.