La Lombardia e la lotta ai tumori. Presentati al Pirellone risultati indagine Ipsos

Presentati oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli i risultati di una indagine sulla percezione dell'assistenza oncologica e onco-ematologica in Regione Lombardia. In apertura di conferenza stampa è intervenuto il consigliere regionale e Presidente dell’Intergruppo consiliare per la tutela dei malati tumorali, Alessandro Corbetta (Lega).



“In questi ultimi mesi l’Intergruppo ha ascoltato differenti associazioni, fra cui Salute Donna Onlus, impegnate sul fronte della lotta ai tumori e del miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Un primo risultato si è avuto con l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, di una mozione che va nella direzione di potenziare l’offerta sanitaria per quanto riguarda le donne affette da mutazione genetica BRCA 1 e 2”.



“Mercoledì prossimo – prosegue Corbetta - avremo il via libera, in Commissione Sanità di una speciale Risoluzione che prevede un “accordo di legislatura” con una serie di interventi per migliorare la presa in carico dei pazienti oncologici e per potenziare la prevenzione, ad esempio nelle breast unit”.



“Per quanto riguarda l’indagine conoscitiva – continua il consigliere regionale – sono del parere che confermi quanto la Lombardia sia all’avanguardia nel campo sanitario, con il 90% dei residenti che scelgono di curarsi nelle strutture regionali".



“La Lombardia subisce ‘all’incontrario’ la mobilità sanitaria, con i relativi problemi sia per i pazienti che per la Regione. L’auspicio – conclude il consigliere Corbetta – è che la Lombardia riesca a farsi capofila con altre Regioni in modo da estendere i suoi livelli di eccellenza a tutto il Paese”.