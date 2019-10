Si è svolto oggi a Palazzo Pirelli il convegno “Addestrare il cane, fa bene al cane e alla società”, organizzato dal gruppo della Lega in Consiglio Regionale in collaborazione con ATAACI (Associazione per la Tutela dell’Allevamento e dell’Addestramento Cinofilo). In apertura del convegno è intervenuto Roberto Anelli, capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Lombardia: “Ringrazio l’associazione ATAACI per il prezioso supporto nell’organizzazione di questo evento. Si tratta di un argomento di stretta attualità, sia per quanto concerne i Comuni in molti dei quali si stanno approvando regolamenti sugli animali d’affezione sia per quanto riguarda il DDL 1078 presentato dal senatore grillino Perilli”.



“E’ giusto mettere regole – ha proseguito Anelli – ma le norme devono tutelare sia i cani sia gli esseri umani. Abbiamo già segnalato ai parlamentari Lega le criticità insite nella proposta del M5S, fra cui il paventato divieto di utilizzo del collare a scorrimento, in modo da poter emendare il provvedimento nel corso del suo iter legislativo”.



“Il patrimonio culturale e scientifico costituito dalla tradizionale attività dell’addestramento cinofilo non può essere disperso, né venire sminuito o compromesso in nome di un finto animalismo. L’addestramento, soprattutto nel caso di alcune tipologie di cani, serve e continuerà a servire, sia per il benessere del’amico a quattro zampe che per quello degli esseri umani. La sicurezza non può finire all’ultimo posto, ma resta un bene primario da tutelare sempre e comunque”.