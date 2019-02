PERCHÉ NON SI PUBBLICA PIÙ?

Caro POPULISTA,

vorrei capire e quindi qualcuno potrebbe anche rispondere (anche in privato): come mai la rubrica che ha sempre accolto le libere espressioni della vasta platea d’incazzati assidui frequentatori del sito, è così ferma da parecchio tempo? Non che le cose che ho mandato ultimamente siano oro colato o vangelo vivo, però una volta, queste “lettere al direttore” erano pubblicate, lette e commentate. Di certo, questo canale essenzialmente gratuito, democratico e per l’appunto populista favorirebbe l’aggregazione tra gli incazzati e stimolerebbe la generale riflessione su importanti temi di attualità...

E allora, che succede al POPULISTA?



Risposta della Redazione:caro amico, succede che dopo oltre cento richieste di risarcimento ed una querela, per le lettere scritte da chi ci segue, abbiamo momentaneamente sospeso la rubrica delle Live News. Per un giornale come il nostro, che non ha contributi o inserzionisti a pagamento (a parte i pochi centesimi degli adsense) doversi accollare una così massacrante mole di costi non è cosa da poco.