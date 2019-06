Vicofaro, la chiesa pro extra trasformata in casba

Casba: "Zona storica delle città arabe dell'Africa settentrionale, abitata dalla popolazione più povera". Così il dizionario Sabatini Coletti. Ma andiamo con ordine. È entrata nella chiesa di Vicofaro e ha trovato di tutto, nel senso peggiore del termine: panni stesi, immondizia, disordine. Un luogo sacro praticamente sconsacrato. Anche se in nome dell'accoglienza. E ci starebbe anche, ma il rispetto per il sacro, per chi ti ospita, dove va a finire? Lei è è Cinzia Cerdini, consigliere comunale di Pistoia, leghista. "Dentro la chiesa c'era veramente di tutto: materassi, lenzuoli, coperte, panchine di legno. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere agli ospiti se disgraziatamente scoppiasse un incendio. Questo tipo di accoglienza non deve essere permesso", ha detto.



Vicofaro è balzata ripetutamente alle cronache per il prete buonista don Biancalani, che in molti ricorderanno per gli immigrati che si facevano i selfie in piscina. Contro il modello d'accoglienza di Vicofaro la Cerdini non usa giri di parole: "I numeri di ospiti presenti nella struttura sono decisamente superiori a quello che la stessa può sopportare. Ormai tale realtà è conosciuta e arrivano da altre città della regione per pernottare lì. Senza alcun controllo con il sacerdote responsabile di tale realtà spesso assente".



"Riguardo la situazione che abbiamo trovato stamane nella chiesa, una situazione insostenibile e che non può essere tollerata anche e soprattutto per le normali norme di sicurezza che devono sempre essere rispettate, ho già provveduto a segnalare la faccenda al vescovo di Pistoia che spero faccia sentire la sua voce. Inoltre valuteremo in futuro con il gruppo e con i vertici della Lega quali iniziative siano da compiere", ha detto ancora.