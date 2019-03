Salvatore Abate al MIA

Salvatore Abate è un autore specializzato nelle antiche tecniche di stampa, per i suoi lavori fotografici utilizza la tecnica della Gomma Bicromatata in Tricomia su Cianotipia. Attraverso le mani, la conoscenza delle arti e la sensibilità, Salvatore Abate produce delle immagini fotografiche ricche di colori pastellati che rievocano il romanticismo di un tempo lontano e dimenticato. Dal 22 al 25 marzo Salvatore presenterà alcuni suoi scatti da lui personalmente stampati al MIA; la fiera della fotografia che ogni anno introduce a Milano una vasta selezione di fotografi e gallerie al pubblico interessato.



La magia e il fascino dei processi fotochimici spiegati dal maestro Salvatore Abate per un ritorno all’arte della stampa che si rapporta al nuovo mondo del digitale. In quest’ epoca evanescente e bulimica d’immagini, il richiamo alla stampa diventa sempre più necessario per restituire valore al senso della fotografia. MIA Photo Fair, Piazza Lina Bo Bardi 1, Milano; info@miafair.it.