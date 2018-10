Tanto per rimanere nella tematica economica è bene ricordare che il web è colmo dei cosiddetti

" truffatori seriali ".

Realtà come queste contribuiscono a peggiorare l'andamento economico in generale.

Sarebbe bello poter favorire gli acquisti presso i centri storici cittadini e gli antichi esercizi commerciali ove il pagamento del prodotto è chiaramente diretto.

Il sistema bancario ha scaturito lo scempio economico mondiale basti pensare all'introduzione dei pagamenti tramite posta pay,tramite carta di credito,tramite bancomat.

Questi sistemi sono sicuramente rapidi ma contribuiscono ad aumentare sistematicamente la crisi finanziaria.

Personalmente ho idee conservatrici anche in merito agli acquisti.

Inoltre mi occupo di tutela del libero cittadino.

Per tanto nasce spontaneamente in me l'esortazione presso di voi affinché non vi facciate raggirare dai falsi commercianti del web che hanno l'unico interesse di vendere oggetti e di ricevere seduta stante il pagamento.

L'unico metodo valido e sicuro che consiglio di adottare è la modalità in contrassegno.

Per lo meno avrete la garanzia di ricevere il vostro acquisto, di non essere truffati e l'imprenditore del web avrà la capacità di pazientare un po' per ricevere il rispettivo pagamento.

