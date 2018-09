Negata la “Festa del Cioccolato”, il Comune non sa gestire l’ordine pubblico

Alt! La città vive troppi eventi, troppe manifestazioni, è troppo viva, richiudetela in un loculo lugubre e non se ne parla più. Evidentemente il Partito Democratico non sente l’esigenza di accendere i riflettori su una comunità, che anche e soprattutto grazie alla strategica vicinanza con Matera Capitale della Cultura 2019, ottiene un riverbero turistico incrementato.



Sembra una follia, eppure ad Altamura in Provincia di Bari l’organizzazione delle “Feste del Cioccolato Nazionali”, con tour in tutto il Paese, viandanti di golosità allegre, s’è vista recapitare una missiva di diniego all'evento a firma congiunta d’assessore e Sindaco, Rosa Melodia.



Dopo oltre 15 anni di centrodestra, in controtendenza con il vento delle ultime Politiche, per la prima volta la spunta il centrosinistra alle Amministrative, anche grazie all’infelice decisione della coalizione sfidante di correre disunita.



La pagina dell’evento, che si sarebbe tenuto dal 26 al 28 di Ottobre, posta su Facebook sconsolata: “Nonostante il grandissimo interesse da parte di tutta la cittadinanza di Altamura e non solo, e la grande richiesta da parte delle scuole della città a partecipare con i propri alunni ai laboratori didattici sul cioccolato, l’amministrazione del Comune di Altamura ha deciso di non autorizzare la Festa del Cioccolato.”



La motivazione ufficiale? Scrivono da Palazzo di Città: “(…) Non verrà autorizzata considerata la mole di eventi che hanno interessato la città di Altamura nei mesi scorsi, soprattutto durante l’intensa stagione estiva che ha reso difficoltosa la gestione dell’ordine pubblico (...)” rimandando tutto ad un fumoso calendario eventi per il 2019.



Surreale che il problema sia insito nelle forze dell’ordine, come se dovessero gestire task force militari per bombe di gianduia o panna spray contro gli aggressori caramellati. Forse il Sindaco è a dieta, od è intollerante al cacao, per adesso la spending review della tristezza rende plausibile solo queste opzioni. Insomma, ovunque governi il PD, regna l’amarezza.