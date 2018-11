Gallery / Salvini "ruspa" la megavilla dei Casamonica. E riceve minacce di morte

"Mi hanno detto che mi sparano. Se pensano di intimorire qualcuno, hanno trovato la persona sbagliata. Io so de coccio, se mi metto in testa una cosa..". A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Salvini durante un convegno a Roma, a proposito della distruzione di una villa del clan Casamonica eseguita nella Capitale a cui Salvini ha partecipato salendo su una ruspa.



"Per me è stato un onore dare il primo colpo all'abbattimento di una villa confiscata alla famiglia Casamonica", ha aggiunto.