Covid continua ad uccidere indirettamente: nuovo suicidio per la disperazione

Ha appoggiato la testa sui binari ed ha aspettato che arrivasse il treno. Orari e treni ridotti, peraltro. Ma il suicida senza documenti che oggi un po' prima delle 10 si è tolto la vita gettandosi sotto il Malpensa-Saronno-Milano a Caronno Pertusella nel Varesotto i tempi li aveva calcolati bene. Ha perso la vita, probabilmente per sfuggire a suo modo al covid-19 ed alla crisi ed alla disperazione psicologica che questo maledetto virus porta con sé.



Non è chiaro se l'uomo fosse un italiano o uno straniero, in quanto non aveva documenti, ma il fatto che sul luogo della tragedia siano confluiti dei nordafricani (bocche ben cucite, per inciso) a chiedere notizie fa pensare all'ennesimo disperato arrivato nel nostro Paese inseguendo il miraggio dell'Eldorado. Ma al momento non si sa. Dopo l'arrivo della polizia, rimasta in stazione sino alle 14, e di un elicottero dell'elisoccorso, le squadre incaricate della pulizia hanno eliminato ogni traccia della tragedia.



Circolazione ritardata per oltre un'ora. Sul posto si sono portati rapidamente un’ambulanza, i Vigili del fuoco, i carabinieri e l’elicottero di Areu ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, è morto sul colpo.