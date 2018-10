I Musei Nazionali di Lucca. Parliamone

Palazzo Mansi e Villa Guinigi sono i due musei statali di Lucca. Di antiche origini e con un' immenso patrimonio artistico, ma sono mal gestiti, a mio avviso. Ecco perché. Mancano di audioguide e di un bookshop. Il materiale non è aggiornato e i pannelli con le spiegazioni non coincidono con la disposizione dei quadri.



Non solo: gli orari sono ridotti e il turismo e' in calo. Quanto raccontato dai dipendenti, i direttori non sono mai presentinel museo. Il personale non e' sufficiente e molte sale stanno chiuse al pubblico. Tra esse quelle neoclassiche e ottocentesche. Qui sono custoditi busti- ritratto di personaggi lucchesi e di Giacomo Puccini. A villa Guinigi le sale sono completamente vuote e chiedere informazioni e' difficile. Oltre la porta d'ingresso nessuno accompagna il visitatore alle scale d' accesso. Il giardino e' mal curato e l'erba e' incolta- come si vede nella foto.

Alla biglietteria non hanno nemmeno un libro sulla storia dei palazzi ma semplici depliant. "

" E' in fase di lavorazione" sostiene una dipendente.