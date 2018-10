Altamura inaugura le panchine gay. Oscurate subito dopo

Sotto l'ala del nuovo Sindaco di Altamura in Provincia di Bari, Rosa Melodia del Partito Democratico, dalla giovanile dei dem spunta una nuova assurdità; Dopo che l'Amministrazione comunale aveva negato la Festa del Cioccolato per apparenti motivi di “ordine pubblico”, anche se non ci è concesso conoscere i retroscena.



Forse però è spuntata una pista nella spy story della sinistra locale. Qualche giorno fa con il progetto “Villarte”, si è avuta la brillante idea di colorare d’arcobaleno le panchine della principale Villa Comunale, con l’immagine di due coppie omosessuali, maschi con maschi e femmine con femmine, e così il 30 Settembre c.a. con la partecipazione di “Sinistra in movimento” e “Restiamo Umani”, capitanati dai Giovani Democratici locali si sono inaugurate le prime dieci panchine a vario sfondo:



“Rappresentare la società, la comunità e il territorio, riportando in superficie e facendo riemergere la sensibilità dei cittadini oltre che degli artisti, a partire dalle giovani generazioni a quelle che hanno già frequentato diverse fasi e momenti storici. Panchine che ora danno voce a tematiche importanti come il bullismo nelle sue molteplici espressioni, la violenza sulle donne, la cura per gli anziani e per la loro fragilità e la difesa dei piccoli, oltre che i diritti umani e sociali.”



Tolto lo sforzo per comprendere cosa c’entrino i diritti degli anziani, la violenza sulle donne, e la difesa dei bambini con lo spot Gay, alla faccia del rispetto della genitorialità e del ruolo della mamma e del papà - senza considerare il vuoto di idee pratiche - l’esperimento è durato poco, pochissimo.



Un grande bozzo di vernice nera ha coperto le immagini raffiguranti gli omini omosex, facendo indignare l’ArciGay di Bari: “Una persona che agisce per 'cancellare', seppur simbolicamente, l'amore di qualcun altro, non può che esser infelice.”



Siamo d’accordo sul vandalismo, è sempre un atto infelice, ma esiste anche una forma di vandalismo culturale con cui si vogliono appaltare i temi del rispetto, dei sentimenti e dell’amore, ad etichette sterili che spesso promuovono solo la demolizione dello stato di famiglia tradizionale. Sindaco, non è che ha scoperto che il cioccolato lo mangiano solo gli etero?