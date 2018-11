Ferrari World Finals 2018, l’autodromo nazionale si tinge di rosso passione

Passione per la ‘rossa’ e senso di appartenenza. I valori in campo - anzi, in pista - per gli amanti del Cavallino ben si sposano con l’essere fans di una pista, quella di Monza, leggenda vivente per ogni tifoso. E per spostare l’attenzione dei tanti che ieri sono arrivati in Autodromo per le Ferrari World Finals 2018, mancanti da quelle parti da 12 anni.



Serve creare quel contatto che col grande schermo manca. Bisogna ripartire dai rumori, dagli odori, dalla possibilità di scambiare qualche parola con chi vive e opera nel folgorante mondo delle corse. Così è stato a Monza, per l’ennesima volta. Altrimenti non si cementa quel fil rouge con un marchio che ha fatto della passione e dell’appartenenza i suoi atouts.



Del resto, in quattro giorni di weekend lungo c’erano più Ferrari che in qualsiasi altra occasione. Monoposto comprese, in sfilata trionfale lungo il rettifilo più famoso del mondo. Proprietari danarosi, ovviamente, insieme a gentlemen drivers di ogni risma ed età. Dalla Dino degli anni ’70 fino all’ultima fuoriserie, ce n’era per tutti i gusti e gli intenditori.



Apprezzatissima, accanto alle rosse, anche una fiammante Pagani Huayra Bc parcheggiata lungo la via parallela al rettifilo prima della Parabolica, con una vistosa scritta ‘nerazzurri’. Una delle 20 costruite al mondo, dall’ingegner Horacio Pagani. Un evento, dunque, riuscitissimo, da replicare. Per tenere accesa la fiamma. E costruire l’interesse nelle nuove generazioni.