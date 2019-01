Danno addosso al governo con diversivi economici, ma dietro c’è sempre e solo la loro ossessione per i migranti

La sinistra, finora, ha sempre attaccato “i populisti” sul tema dell’accoglienza; e ci ha perso le elezioni. Gli stessi elettori l’hanno accusata di aver sbagliato tattica nel palesare la propria ostilità verso gli Italiani per favorirne la sostituzione etnica; insomma, i sinistrozzi dovevano essere più furbi e perlomeno non farsi sgamare nei loro macabri intenti d’estinzione dell’italianità.

Così, ora che gli estinti rischiano d’esser loro, tentano ogni diversivo possibile: anziché continuare con la politica suicida dell’attaccare il governo sul tema dell’immigrazione, lo attaccano su temi che sono realmente cari al popolo italiano, facendo quindi leva sugli interessi diretti della gente; ma, dal momento che ora c’è per davvero un governo filo-italiano, non possono che improvvisare qualche bufala delle loro affinché qualche sfigato li ascolti (alcune delle quali esposte nella carrellata fotografica allegata all’articolo).

E poiché sono anche dei pessimi attori, ogni 3 parole messe in fila per criticare il programma di governo, si lasciano scappare di bocca “i migranti”. E’ più forte di loro parlarne e quindi non c’è rischio che riescano a celare l’effettivo movente della loro ostilità all’esecutivo giallo-verde: aver invertito la marcia del progetto sostituzionista.



Argomenti preferiti? Quelli che più toccano il culo della gente e dei quali quindi, sinora, la sinistra si era sempre disinteressata: tasse, sanità, istruzione.

Ed ecco che fioccano interviste a tecnici, esperti, artisti, filosofi e preti tutti concordi nel considerare fallimentare una politica sovranista, cosicché gli elettori si spaventino di catastrofi, fallimenti bancari e avvistamenti di ufo, e rivedano le loro posizioni elettorali.



In realtà tutto ciò significa solo due cose: 1) quanto il mondialismo sia riuscito, in tutti questi anni, ad inserire i propri agenti all’interno dei gangli amministrativi, tecnici e mediatici del Paese; 2) che, a dimostrazione del fatto che quello attuale è realmente un governo democratico, anziché fare purghe, esso lascia parlare e incassa le critiche rispondendo coi fatti.



A questo punto ci resta solo il compito di tenere acceso il cervello su quanto ampio, trasversale e malevolo verso l’italianità degli Italiani sia il mega-fronte anti-sovranista.