Ecco le carte che imbarazzano Lucano: "Ha trent'anni, deve pagare in natura"

Mentre la Sinistra organizza marce e proteste a favore del sindaco "disobbediente" di Riace, Mimmo Lucano, e persino Crozza ci fa un pistolotto moraleggiante ("a volte le leggi bisogna infrangerle: Rivoluzione francese, illegale: partigiani, illegale; arresto di Anna Frank legale"), ora saltan fuori i documenti che hanno spinto a porre agli arresti domiciliari l'ex Primo Cittadino. Che parlano di false fatturazioni e soldi spesi non per gli immigrati ma per altri fini. E c'è dell'altro.



E a prima vista cade il teorema della Sinistra, del perseguitato per aver infranto la legge pur di ospitare gli immigrati. Saltan fuori invece retroscena poco edificanti, che oggi la giornalista Laura Tecce ha così denunciato su Facebook: "Eccolo, il modello Riace, feudo del multiculturalismo e dell'integrazione, baluardo del 'restiamo umani'; ecco cosa faceva il loro eroe Mimmo Lucano, l'uomo colpevole di 'reato d'umanità': mercimonio del corpo femminile senza pudore e ritegno, ragazze di 30 anni costrette ad andare a letto con 70enni. Le anime belle e le taleban femministe non hanno nulla da dire?"





La Tecce aggiunge poi una nota critica: "In Calabria ieri sono morte una mamma e il suo bambino di 7 anni a causa della pioggia e questi organizzano marcette per Lucano? Vergogna. Vergogna". Ed allega "le carte del Tribunale di Locri che contengono l'intercettazione. Se non vi fidate affari vostri. Seguite il blogger Tommasi Saviano e Fanpage. Che sono più attendibili dell'ordinanza e del magistrato che ha svolto le indagini".





Nei documenti che alleghiamo si accenna "indebite annotazioni e rendicontazioni per derrate alimentari falsamente indicate come destinate agli immigrati", "costi in tutto o in parte fittizi per spese carburante, bonus, borse lavoro, prestazioni di lavoro occasionali mai rese, il tutto anche mediante numerose false fatturazioni", "indebiti prelievi di denaro" e "indebita destinazione di una parte dei fondi per fini diversi" dalla gestione degli immigrati...