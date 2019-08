L'annuncio di Tateo (Lega): In arrivo sul territorio 97 nuovi agenti di polizia penitenziaria

"A partire dal 1° agosto, sono in arrivo nuovi agenti di Polizia penitenziaria nelle strutture carcerarie del provveditorato Puglia e Basilicata. Sono 97 in tutto, di cui 40 uomini e 57 donne. La Lega ha raccolto il grido d’allarme degli istituti carcerari ed il Governo ha voluto dare una prima risposta alla cronica carenza di organico". Lo afferma la deputata pugliese della Lega, Anna Rita Tateo.



"Il nostro obiettivo fondamentale - ha proseguito - è il miglioramento della vita e della sicurezza per gli agenti, che a loro volta lavorano per mantenere l’ordine all’interno delle carceri e il corretto svolgimento della vita dei detenuti. Nonostante le continue e spesso pretestuose critiche, siamo passati ancora una volta dalle parole ai fatti".