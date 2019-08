Wilders: "Finalmente! Se vuoi indossare un burka vai in Arabia Saudita o in Iran"

Dal 1° agosto nei Paesi Bassi entra in vigore una legge sul divieto parziale di indossare abiti che coprono il volto. Saranno vietati il burqa e il niqab e altre coperture integrali negli uffici pubblici, scuole, parte di strutture ospedaliere e sui mezzi pubblici. Saranno invece permessi chador e hijab che non coprono il viso. Si tratta di un decreto che ha avuto il sì del Senato nell’autunno del 2016 e quello della Camera bassa il 16 giugno dello scorso anno.





Nel corso dell’iter di legge sono state introdotte alcune eccezioni, come il permesso di indossare burqa e niqab in luoghi pubblici diversi da quelli citati, come nell'esercizio dello sport, in spettacoli pubblici, culturali, negli ospedali per pazienti e familiari ricoverati in corsia o nelle loro camere.





Il governo olandese ha definito la norma "neutrale", spiegando che non va oltre i divieti già presenti in Francia e Belgio (misure analoghe sono comunque già state prese anche in Danimarca e Spagna). Il bando al viso coperto - inclusi caschi integrali, maschere o passamontagna - scatterà sui trasporti pubblici, scuole, ospedali e palazzi governativi e comporterà per funzionari e lavoratori del trasporto pubblico l'obbligo di chiedere alle persone di scoprirsi il viso, obbligando a rimuovere l’indumento che copre il volto oppure lasciare l'ufficio, il mezzo o edificio in questione. In caso di rifiuto, comunque, scatta l'obbligo di chiamare la polizia per un intervento in loco.





Il divieto doveva entrare in vigore il 1° luglio scorso ma, a motivo della richiesta di posticipo da parte di alcuni istituti scolastici che avrebbero avuto difficoltà a farlo rispettare con l’anno scolastico in corso, il ministro Kasja Ollongren degli Affari interni ha concesso la proroga di un mese, sottolineando però l'obbligatorietà della multa di 150 euro per i trasgressori.





Secondo alcune statistiche, sono sarebbero da 200 a 400 le donne che indossano un niqab o un burqa in Olanda. Nondimeno esulta soprattutto il leader del partito anti-islamico ed euroscettico PVV Geert Wilders che, da oltre 10 anni, è impegnato in prima linea per l’introduzione di una normativa anti-velo. "Finalmente! Perchè questo è il nostro Paese - ha commentato Wilders sui social media -. Se vuoi indossare un burka, vai a vivere in Arabia Saudita o in Iran".