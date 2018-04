Salvini: "Il voto in aprile in Friuli e Molise può aiutare la nascita del governo"

"Saluto in primis molisani e friulani: qualcuno infatti vota ad aprile e potrebbe essere un bell'aiuto a far nascere un governo di Centrodestra: friulani e molisani avete una bella responsabilità sulle spalle". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.





"Tra qualche giorno si vota nelle regionali: una bella vittoria del centrodestra lancerebbe un bel segnale al Quirinale, vorrebbe dire che in Italia c'è voglia di un cambio". "La settimana prossima ci saranno i primi incontri con il Presidente della Repubblica al Quirinale, io ci andrò accompagnato dai capigruppo della Lega di Camera e Senato. Gli dirò che siamo pronti, c'è un programma, c'è una squadra, c'è una coalizione, c'è la voglia di prendere per mano e cambiare questo Paese", ha detto ancora Salvini.





"Lo facciamo ", prosegue il segretario leghista, "se ci sono i numeri. Lo facciamo se anche altri ci dicono 'giusto ridurre le tasse, giusto cancellare la legge Fornero, giusto riportare a nuova vita la scuola, giusto riconoscere il diritto alla legittima difesa, giusto mettere mano alla riforma della giustizia'. Tante cose da fare... soprattutto il lavoro, in primis".