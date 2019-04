Fanghi per l'agricoltura, Ceruti: "Aggiornare la normativa"

Regione Lombardia punta sulla difesa dell'ambiente. Discussa oggi in Commissione regionale una Proposta di Risoluzione sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione. Relatore del provvedimento che andrà in Aula consiliare il consigliere regionale Francesca Ceruti, bresciana, membro della VI Commissione Ambiente del Pirellone, che dichiara: “Il tavolo di oggi è il risultato tangibile di un lavoro che si sta portando avanti da diversi mesi, grazie, tra le altre, ad audizioni con i rappresentanti dei Comuni e delle Associazioni di categoria, per porre a conoscenza della Commissione regionale le criticità che l'utilizzo dei fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione creano sul territorio. Dopo un primo 'Tavolo fanghi' e diverse audizioni con i più disparati soggetti, compresi Anci e Arpa, abbiamo stilato una bozza di Risoluzione, un testo condiviso che oggi abbiamo portato all'attenzione, per l'approvazione, delle Commissioni VI e VIII, Ambiente e Agricoltura, in seduta congiunta”.



“Il testo che abbiamo elaborato”, spiega Ceruti, “vuole essere un punto fermo per superare una legge ambientale ormai obsoleta, risalente al 1992. Da allora sono subentrate diverse e differenti criticità sui territori che hanno richiamato l'attenzione dei consiglieri a sollecitare un'adeguata normativa a livello ministeriale. Ciò significa che inviteremo la Giunta regionale a rivolgersi direttamente al Ministero dell'Ambiente chiedendo un intervento che sia risolutivo di tutti quei problemi emersi durante le audizioni al Pirellone”.



Conclude Ceruti: “Chiediamo, nello specifico, che i fanghi utilizzati siano di qualità, che vengano equiparati ai fanghi di depurazione i gessi di defecazione, sinora di libero utilizzo in quanto considerati meri fertilizzanti. E che si provveda all'analisi, prima dello spandimento, delle sostanze organiche ed inorganiche in essi presenti. Nostro intento è prevenire le criticità come quelle verificatesi nell'estate del 2018, dotando altresì i Comuni di un regolamento che disciplini le modalità di utilizzo di fanghi e dei gessi, eliminando tutto ciò che potrebbe essere causa di problemi per la salute dei cittadini”.