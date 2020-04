Lombardia, un mese per il "ritorno alla normalità"

"Quando si tornerà alla normalità è una domanda che va fatta ai tecnici, io mi fido di quello che dicono. Ora alcuni professori dicevano a fine aprile e i provvedimenti dovrebbero andare fino a metà arile. Non voglio entrare nel merito, perché non sono medico o epidemiologo, chi se ne intende dice che vi vorranno almeno 15-20 giorni o un mese". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, in collegamento con Mi manda Raitre.



In questi giorni, ha poi spiegato Fontana, "le strutture sanitarie in Lombardia hanno ricominciato a respirare, superato il momento di pressione tremenda e hanno comunque sopportato benissimo e con grande dedicione e impegno" la situazione di emergenza. "Ora - ha aggiunto il governatore lombardo - ci sono due opere molto importanti, l'ospedale degli alpini a Bergamo, che verrà inaugurato a giorni, e quello in Fiera Milano, inaugurato ieri. Entrambi contribuiranno a rendere ancora migliore la risposta sanitaria" nella Regione.



Quanto all'alto numero dei contagi registrato in Lombardia, "gli esperti - ha spiegato Fontana - mi hanno detto che probabilmente in quelle zone dove poi si sono verificati maggiori drammi il contagio girava già da parecchie settimane. Era un contagio evidentemente di cui nessuno si era reso conto, durante il periodo di influenza, quindi molte infezioni sono state confuse per influenze o ordinarie polmoniti. Questo ha determinato la diffusione radicata del virus. E' chiaro che quando è esploso tantissima gente era contagiata già e poi si è ammalata".