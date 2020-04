Grimoldi: "Dopo gli ospedali, facciamoci anche le mascherine"

"Basta aspettare i tempi e le inefficienze della burocrazia romana. Ieri i medici denunciano che per la seconda volta da Roma quelli della Protezione Civile hanno sbagliato a inviare le mascherine agli ospedali, mandando mascherine inutilizzabili.

Oggi scopriamo che la Lombardia ha già pronte per l’uso le mascherine prodotte dalle nostre aziende, mascherine accatastate nei magazzini e già certificate dal Politecnico, ma non possiamo utilizzarle perché manca la certificazione dell’Istituto Superiore della Sanità e parliamo di 900mila mascherine al giorno che darebbero un grande aiuto alle nostre strutture".



"Basta aspettare i tempi dei ministeri. Ci siamo fatti tre ospedali da soli senza chiedere il permesso a nessuno, ora facciamoci le mascherine da soli. La Lombardia ha mezzi, risorse, efficienza e produttività per farsi tutto da sola". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.