Milano, consigliere leghista: "Il Comune riduca la tassa sui rifiuti"

Ridurre sensibilmente la tassa rifiuti ai cittadini milanesi flagellati dal Coronavirus. Lo chiede il consigliere comunale del Carroccio Gabriele Luigi Abbiati che spiega: "In questa fase di grave emergenza che così duramente ha colpito i cittadini milanesi, molti dei quali rischiano addirittura di non arrivare a fine mese con lo stipendio e di non avere dunque i soldi per la spesa, è impensabile che tutti possano pagare la Tari, anche se più dilazionata".



"Tanto più", spiega Abbiati, "che oggi in commissione Ambiente a Palazzo Marino il dottor Milani di Amsa ha dichiarato che ci sono dei risparmi sulla raccolta rifiuti per il grosso calo della produzione, legato all'isolamento forzato dei cittadini". "A questo punto", conclude il consigliere leghista, "chiedo che l'Amministrazione Comunale riveda i conti della spesa per la raccolta rifiuti e venga incontro ai cittadini, scontando il più possibile la Tari. Sarebbe un atto concreto e significativo di reale vicinanza ai milanesi".