Coronavirus, Milano deserta. Ma di pattuglie

“Senza controlli costanti sul territorio come si può pretendere di far rispettare le limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus?” Se lo chiede Max Bastoni, consigliere regionale e comunale della Lega, postando sul proprio profilo Facebook, alcuni scatti delle vie milanesi inviategli da numerosi cittadini da cui si evince l’assenza di controlli da parte Polizia di Stato ed Esercito.



“Dal quartiere San Siro e dai Navigli, passando da Niguarda e dal Corvetto, non si vede nessuno che effettua controlli in strada”, prosegue Bastoni. “Dalla Prefettura ci attendavamo maggior rigore e una massiccia presenza di agenti e militari nelle strade per controllare e disincentivare gli assembramenti di cittadini irresponsabili. E soprattutto - continua Bastoni - il rispetto delle raccomandazioni regionali ai supermercati, alle farmacie e ai luoghi di lavoro di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea degli utenti e dei dipendenti. Ma anche su questo mi segnalano numerose omissioni. Mi chiedo infine se il Prefetto Saccone abbia attribuito ai militari la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.



Bastoni chiede che il Prefetto disponga immediatamente anche l’impiego dei reparti mobili di Polizia e Carabinieri per pattugliare le strade. “Visto che la Prefettura ha estromesso di fatto la Polizia Locale da questi compiti, i numeri degli agenti in campo è palesemente insufficiente a far fronte all’emergenza”, ha concluso Bastoni. “I migliori amici del Coronavirus sono l’incompetenza e la superficialità della burocrazia. Inutile parlare di modello cinese o sudcoreano se poi il risultato è strade piene di gente e poche pattuglie in giro”.