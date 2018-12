Conte a Moscovici: "Noi siamo credibili"

"Le nostre azioni sono credibili". Lo afferma il premier Giuseppe Conte commentando le parole di Moscovici che ha chiesto una riduzione "credibile" del deficit. Ad ogni modo, ha aggiunto il premier, "sono fiducioso in un accordo" con l'Ue, "stiamo facendo passi avanti in queste ore".



"L'obiettivo è realizzare quelle riforme che sono fondamentali per la nostra politica economica. I numeri sono l'ultima cosa", ha aggiunto il premier sottolineando che "i dati sul Pil dimostrano che "dobbiamo fare una manovra di segno diverso, non di segno recessivo. Dobbiamo crescere e quindi rafforzare il piano degli investimenti".