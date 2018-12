Mareggiata infernale, 100 milioni di danni nel Genovese

Sono già pari a 100 milioni i danni alle attività balneari e alle imprese genovesi stimati dalla Camera di Commercio a causa della mareggiata e del forte vento del 29/30 ottobre scorso. E' il dato emerso dalle 473 segnalazioni di danno (modelli Ae) presentate agli uffici della Camera di Commercio di Genova dalle imprese della provincia colpite dal vento e dalla mareggiata del 29/30 ottobre.



Il termine per la presentazione è scaduto giovedì ma per tracciare un bilancio definitivo bisognerà attendere l'arrivo dei modelli inviati per posta raccomandata. "Dobbiamo ancora elaborare tutti i dati, ma secondo le nostre stime - afferma il segretario generale della Camera Maurizio Caviglia - arriveremo a 100 milioni di danni dichiarati, il 70% dei quali relativi a immobili, il 20% a macchinari e il resto suddiviso fra spese tecniche e scorte".