L'Ungheria: "Con Salvini stessa visione sull'immigrazione"

"Viktor Orbán pensa che dobbiamo avere alleati tra coloro che condividono gli stessi principi sull'immigrazione: la difesa dei confini europei e il controllo dell'immigrazione illegale. Coloro che partecipano a queste azioni devono essere rispettati e devono diventare nostri alleati". Lo dice la segretaria di Stato ungherese agli Affari europei, Judit Varga, intervistata dal settimanale francese Putsch.media, sottolineando che Matteo Salvini "condivide la nostra visione".



"Ci rifiutiamo di rendere il continente europeo una destinazione per l'immigrazione. Ecco perché collaboriamo con l'Italia. È un approccio molto pragmatico. La nostra visione dell'Europa", aggiunge, "è basata su una forte alleanza tra gli stati membri capace di preservare la loro sovranità. Questi Paesi si rispettano l'un l'altro, hanno radici culturali comuni, vale a dire quelle dell'Europa giudeo-cristiana. Questo è ciò su cui lavoriamo. Non si tratta di essere contro l'Europa" ma di difendere il motto dell'Ue, 'Uniti nella diversità'.



"Se perdiamo la diversità", avverte, "otterremo una massa informe. Lo trovo spaventoso". Alla domanda se fosse sorpresa dalle recenti tensioni tra Francia e Italia sull'accompagnamento dei migranti da parte dei gendarmi francesi sul suolo italiano, Varga risponde: "Ciò dimostra che la Francia, in quanto Paese membro dell'Ue, sta collaborando per trovare soluzioni in materia. L'Italia, da parte sua, affronta una sfida migratoria molto diversa perché deve difendere le frontiere esterne dell'Unione europea. Questa è la priorità: non lasciare passare l'immigrazione illegale".