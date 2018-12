Gilet gialli, a Parigi è rivoluzione! 92 feriti e 205 arresti

A Parigi è rivoluzione, nella manifestazione dei gilet gialli, con tanto di scontri e atti vandalici dall'Arco di Trionfo ad altri quartieri della Capitale. Auto in fiamme sono visibili attorno alla avenue Foch, dove è stata rovesciata e incendiata la vettura di un'ambasciata, nella avenue de Friedland e sulla rue de Rivoli. La prefettura parla di 92 persone ferite a Parigi durante gli scontri per la manifestazione dei gilet gialli di cui 14 poliziotti. Secondo la prefettura, le persone fermate sono 205. In tutta la Francia i manifestanti sono stati 75.000, a Parigi 5.500.



Alcune automobili parcheggiate nella avenue de Friedland, che parte dall'Arco di Trionfo in direzione perpendicolare agli Champs-Elysees, sono state date alle fiamme dai casseur mescolati ai manifestanti con i gilet gialli a Parigi. Gli scontri sono continuati con le forze dell'ordine.



Quella di oggi è la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Già prima delle 9 si sono registrati tafferugli con la polizia, presente massicciamente attorno alla grande avenue, devastata dalla guerriglia sabato scorso. Sono 5.000 gli agenti mobilitati nella capitale, gli Champs-Elysees sono stati chiusi al traffico automobilistico ma aperti ai pedoni. Per la manifestazione non è stata chiesta autorizzazione.