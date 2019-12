Politici anti-Maduro in arrivo in Italia

Conclusione positiva per la missione del senatore Pier Ferdinando Casini in Venezuela: i deputati anti-Maduro Mariela Magallanes e Americo De Grazia tornano in Italia. L'annuncio arriva su Twitter: "Finalmente in volo da Caracas verso Roma - scrive Casini - con i colleghi M. Magallanes e A. De Grazia, costretti dal maggio scorso a vivere nell'Ambasciata italiana. Sono grato di aver dato un contributo ad una giusta causa umanitaria. Ringrazio la Farnesina e l'Incaricato d'Affari Placido Vigo".