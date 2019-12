Uccise la fidanzata, Calderoli: "Perché non era in prigione?"

"Vorrei capire una cosa: ma perché un assassino che ha commesso un delitto ripugnante come il massacro, appena due anni fa, della 21enne Nadia Orlando, trucidata dal suo ex fidanzato Alberto Mazzega che ha poi vagato tutta la notte con il suo cadavere nell'auto, era ai domiciliari dove l'altra notte si è tolto la vita dopo la condanna in Appello a 30 anni di reclusione? Possibile che l'autore di un omicidio così efferato fosse a casa dei genitori con il braccialetto elettronico?".



"Ma alla famiglia della vittima nessuno ci pensa in questi casi? E comunque se Mazzega fosse stato in carcere probabilmente non si sarebbe suicidato perché adeguatamente sorvegliato. Chi non lo ha tenuto dietro le sbarre si faccia qualche domanda?". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.