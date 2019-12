Sardine: "Milano non si lega". In migliaia in piazza Duomo

Il movimento delle "sardine" ha riempito piazza del Duomo, a Milano. Il raduno era previsto a alle 17 nella vicina piazza dei Mercanti, ma si è rivelata troppo piccola per raccogliere tutte le sardine che hanno aderito all'appello e i partecipanti si sono spostati in piazza Duomo e l'hanno pacificamente invasa, riempiendola quasi del tutto intorno all'albero di Natale in allestimento. A spanne qualche decina di migliaia di persone, nonostante la pioggia, ombrelli aperti e la ormai classica immagine delle sardine di cartone colorate che spuntano un po' dappertutto, seguendo gli slogan "Milano non si lega", inframezzati dai cori "Bella Ciao".



Persone di tutte le età, famiglie, ragazzi, anziani, che si mescolano alla folla dello shopping. E tra i partecipanti spunta Roberto Saviano che ha salutato le sardine e sottolineato la bellezza di una piazza che non va "contro" bensì "in favore della difesa dei diritti". La piazza è, come di consueto presidiata dalla polizia, che segue lo svolgersi del pacifico raduno.



E anche su i social si rincorrono i twitter entusiasti per le sardine. Molti Tweet ringraziano, perché - si legge in uno dei tanti - "non ci sono più parole per descrivere quello che sta accadendo. Trattengo il respiro e dico grazie alle #Sardine che stanno rianimando un Paese intero sotto il vessillo dell'Antifascismo".