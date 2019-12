Renziani in campo, anzi in camper, per cercare voti

"ItaliaViva si presenta alla Toscana e la Toscana si presenta ad Italia Viva. Parte da oggi la nostra avventura che ci porterà nei prossimi mesi a girare tutta la nostra regione in camper per portare idee, passione e persone ad essere protagoniste del loro futuro!". Lo afferma il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, su Facebook a proposito della convention che si è tenuta oggi a Pistoia con Matteo Renzi.