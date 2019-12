Renzi: "Il Mes non danneggia l'Italia, ma favorisce le banche tedesche"

Il Mes non danneggia l'Italia ma certamente "favorisce le banche tedesche". Lo ha detto Matteo Renzi parlando a Non è l'arena. "Se la sono costruita bene", dice il leader di Iv a La7.



"Si mettano d'accordo Pd e M5S che stanno litigando, poi quando si sono messi d'accordo noi diamo una mano. Noi non litighiamo", ha in seguito aggiunto Renzi.