Regione Lazio contro la Raggi: "Dice colossali stupidaggini"

''Affermare che la Regione vuole aprire a Roma decine di discariche è una colossale stupidaggine. Affermazione grave fatta dalla Sindaca principale responsabile della catastrofica gestione del ciclo dei rifiuti nella città. L'ordinanza alla quale la Regione è stata costretta per sopperire alle inadempienze del Comune ha come unico fine quello di evitare che Roma stessa continui ad essere una discarica a cielo aperto con rifiuti nelle strade, vicino alle scuole, nidi e ospedali".



"Una nuova discarica di rifiuti come Roma ha conosciuto nel passato non ci sarà mai più e creare inutilmente allarme è segno di grave irresponsabilità. Continuiamo a credere che collaborando, come per la verità si è cominciato a fare nell'attuazione dell'ordinanza si possono creare tutte le condizioni per salvare la città. Roma pulita non è un sogno è un obiettivo da raggiungere al più presto''. Lo dichiara in una nota l'Assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.