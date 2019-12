Salvini: "L'evasione non si combatte col carcere ma abbassando le tasse"

L'evasione fiscale si combatte abbassando le tasse, non mettendo in carcere chi non riesce a pagare. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio in Emilia Romagna trasmesso su Facebook. "Fare impresa in Italia con queste tasse, con questa burocrazia è una roba da eroi".



"Leggevo che oggi hanno trovato l'accordo Pd e 5 stelle sul carcere per chi non riesce a pagare le tasse che dovrebbe. Ma l'unico modo per sconfiggere l'evasione fiscale non sono le manette, ma abbassare le tasse". Conclude Salvini: "Certo, se poi qualcuno mi frega, come negli stati uniti, ti metto in galera e butto via la chiave. Ma prima abbasso le tasse".