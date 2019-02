Bancarotta Etruria, condannati gli ex vertici

Il gup di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per bancarotta. Il giudice ha deciso una pena di 5 anni (scontati per il rito) per l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l'ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per bancarotta fraudolenta.



Pena di 1 anno per l'ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di bancarotta semplice. Il gup Borraccia ha inoltre rinviato a giudizio gli altri 27 imputati.