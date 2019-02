Trump pronto all'emergenza per il muro

Il presidente Usa Donald Trump conferma al New York Times di essere pronto a dichiarare l'emergenza nazionale per costruire il muro al confine con il Messico.



"E' tutto pronto, ho creato le condizioni per fare quello che farò", ha detto il presidente rispondendo a una domanda. Il 'piano B', rivelato ieri dai media, dovrebbe scattare se l'accordo per evitare un nuovo shutdown il 15 febbraio non includerà i soldi per il muro. "Aspetterò fino al 15. Ma penso sia una perdita di tempo", ha detto.