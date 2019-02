Diciotti, Conte: "Parlare di immunità di Salvini è un falso"

Il premier Giuseppe Conte chiarisce che, in Giunta, non sarà un "voto salva-Salvini" ma i senatori saranno chiamati a decidere se l'intervento del titolare del Viminale sulla Diciotti è stato, o no, di interesse pubblico.





Da parte loro, i pentastellati replicano: "Quello che noi dobbiamo affrontare è il quesito che viene posto dal tribunale dei ministri al Parlamento ed è molto preciso: l'azione del ministro dell'interno è stata rispondente a interessi dello Stato e a un interesse pubblico oppure no? Noi su questo dobbiamo rispondere. Questo non ha nulla a che vedere con l'immunità. E' una copertura che riguarda l'azione politica del governo, non la persona di Salvini. Non abbiamo cambiato posizione, semplicemente questa è una vicenda nuova. Aspettiamo la documentazione del ministro dell'interno e decideremo". Lo afferma a Radio Cusano Campus Mario Giarrusso, capogruppo M5s in Giunta per le immunità al Senato.



"Anche per formazione, essendo un avvocato - prosegue - dico che noi abbiamo il dovere di prendere una posizione solo dopo aver esaminato la documentazione, non possiamo farlo tramite lanci stampa. Non è rilevante in questo momento la mia opinione perché devo agire come capogruppo del M5S in giunta e la decisione sarà collegiale, esamineremo le carte insieme al nostro capo politico Di Maio. Questa vicenda non ha precedenti, abbiamo avuto richieste di autorizzazioni a procedere per la questione delle tangenti per il Mose e non c'era da discutere, nessuno avrebbe potuto farci cambiare idea o posizione. Ora abbiamo, per la prima volta nella storia di questo Paese, un ministro che può dire: ho agito nell'interesse dello Stato. Poi lo esamineremo e valuteremo. Dalle carte deve emergere che l'azione è stata collegiale del governo per una linea politica presa di comune accordo".