Virus letale: Pechino sapeva ma ha insabbiato tutto!

Il Governo di Pechino minacciò i medici di non parlare del coronavirus, temendo - come in effetti è accaduto - ripercussioni sull'ordine sociale. Lo scrive oggi La Stampa, confermando quando da noi scritto da giorni. Mentre il Governo italiano annaspa e non sa cosa fare, e due cinesi infetti se ne sono andati in giro per il Paese come se niente fosse, in Italia ormai è psicosi e caccia alle mascherine (peraltro inutili, sostiene qualche farmacista).



La Sinistra spara sentenze che non rassicurano nessuno: "Siamo un grande Paese e non dobbiamo avere paura. Per ora non esercitiamo quei poteri straordinari perché non ce n'è bisogno", ma "al momento la sicurezza per noi viene prima di tutto" e l'emergenza coronavirus in Italia si affronta "come fosse la peste o il colera", dice a Repubblica il ministro della Salute, Roberto Speranza. Che di speranza però non ne dà, così facendo.



"Le nostre scelte sono di natura precauzionale. Stiamo parlando di numeri piccoli per l'Europa: 6 casi in Francia, 7 in Germania, 2 in Inghilterra, 1 in Finlandia, 2 in Italia. Preoccupato? No, sono al lavoro giorno e notte insieme a tanti altri, che mandano avanti tutta la macchina", afferma. La macchina, appunto. Proprio lui giustamente preoccupato non è, visto che gira in auto blu. La preoccupazione è per noi semplici mortali, che viaggiamo su mezzi sovraffollati, ove il contagio è favorito. E siamo pure privi della speranza che il nostro, di Governo, sappia gestire l'emergenza. Perché se Pechino vieta di parlarne, in Italia invece si straparla. A vanvera.