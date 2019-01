Coree, Kim: "Pronto a vedere Trump ma guai se restano sanzioni"

La Corea del Nord aspira ad avere buone relazioni con gli Stati Uniti ma potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di cambiare atteggiamento se Washington dovesse mantenere le sanzioni legate al nucleare. E' l'avvertimento lanciato dal leader nordcoreano, Kim Jong-un, nel suo messaggio di fine anno.



"Se gli Stati Uniti non dovessero mantenere la promessa fatta al mondo e persistessero nelle sanzioni e nelle pressioni contro la Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord), potremmo essere costretti a esplorare un nuovo percorso per difendere la sovranità del nostro Paese e gli interessi supremi del nostro Stato", ha ammonito Kim in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato di Pyongyang.



Il leader si è detto comunque pronto a incontrare il presidente americano, Donald Trump, "in qualsiasi momento" per "produrre risultati che saranno accolti dalla comunità internazionale".