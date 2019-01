Il direttore della Sala stampa vaticana Greg Burke lascia l'incarico

“Una fase sta per finire. Grazie per questi due anni e mezzo”, ha twittato dal canto suo Paloma Garcia Ovejero 43enne, già giornalista radiofonica spagnola nominata nel 2016 insieme a Burke dall'ex prefetto della comunicazione vaticana mons. Dario Edoardo Viganò.

“In questo momento di transizione nelle comunicazioni vaticane, pensiamo che sia meglio che il Santo Padre sia completamente libero di riunire una nuova squadra”, ha twittato Burke, che è stato “assunto” in Vaticano da Papa Benedetto XVI nel 2012. Il giornalista statunitense (ex National Catholic Register, Time magazine e Fox News) ha inoltre sottolineato che lui e la Garcia hanno pregato per la loro decisione “per mesi e nei riguardi della stessa siamo molto in pace”. Entrambi hanno ringraziato il Papa per la fiducia accordata.

Il direttore della Sala Stampa vaticana Greg Burke, 59 anni, e il suo vice, la d.ssa Paloma Garcia Ovejero, si sono dimessi ieri dai loro rispettivi incarichi. Papa Francesco ha accettato le dimissioni di entrambi, con effetto dal 1° gennaio 2019, nominando contestualmente direttore ad interim l'attuale coordinatore dei social media del Dicastero per la Comunicazione Alessandro Gisotti, romano, in sostituzione di Burke. Il Santo Padre aveva recentemente revisionato per la seconda volta l'organizzazione della comunicazione della Santa Sede incaricando come nuovo direttore dei contenuti editoriali per tutti i media vaticani il coordinatore della testata "Vatican Insider" Andrea Tornielli.

