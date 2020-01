Botti: auto e cassonetti in fiamme nella notte a Roma

Incendi nella notte a causa dei petardi esplosi a Roma e provincia. In via Irsinia, in zona Quarto Miglio-Appio, due cassonetti sono andati in fiamme danneggiando un'auto parcheggiata nelle vicinanze. A via Corinto, in zona San Paolo, ad andare a fuoco a causa dei petardi e' stato un Suv, ma il propagarsi delle fiamme ha danneggiato anche un'utilitaria parcheggiata a fianco. Cassonetti in fiamme anche in via Jacini, in zona Ponte Milvio, dove tre bidoni della spazzatura sono andati distrutti. Incendio di due cassonetti anche in viale Manzoni.



Un'utilitaria e' stata distrutta dalle fiamme di alcuni botti a via Vignale, zona Ottavia. Infine, in via Calatafimi, zona Castro Pretorio, un petardo e' finito su un balcone posto al quinto piano di una palazzina. A causa dell'esplosione ha preso fuoco un baule e le fiamme hanno danneggiato anche il tetto dell'hotel "Domus Mea" posto al piano superiore. Sul posto in tutti gli interventi, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma.