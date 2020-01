Botti: petardo lanciato dentro bar nel Foggiano, titolare ferito

Ha tentato di allontanare con un calcio un petardo che era stato lanciato all'interno del suo bar, ma e' rimasto ferito. E' accaduto a Carapelle, nel Foggiano, dove ieri notte ignoti hanno lanciato un petardo in un esercizio commerciale di via Carlo Alberto della Chiesa di proprietà di un 43enne. L'uomo ha provato a spingerlo fuori colpendolo con un piede, ma è rimasto ferito dallo scoppio. Medicato alla Guardia medica, ha riportato lievi ferite alle gambe e al naso. L'esplosione non ha causato danni al locale.