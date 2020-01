Capodanno, 36 interventi in Veneto

Nella notte di Capodanno le squadre dei Vigili del fuoco dei comandi Veneto sono state impegnate in 36 interventi riconducibili ai festeggiamenti, prevalentemente incendi cassonetti. Inoltre personale del comando di Venezia è intervenuto per incendio cantiere nautico presso Sant'Elena VE, mentre il comando di Belluno è stato impegnato in un principio d' incendio in un'attività commerciale birreria, località Feltre e successivamente in un incendio di un divano all'interno di un appartamento in località San Tommaso Agordino a seguito del quale, gli occupanti (due adulti e una bambina) a causa dell' esposizione alle esalazioni prodotte dalla combustione sono stati accompagnati in via precauzionale al nosocomio di Belluno per accertamenti sanitari.