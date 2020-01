Trump: "L'Iraq pagherà un prezzo salato"

Donald Trump punta il dito contro l'Iran per le violente manifestazioni sciite davanti all'ambasciata americana a Bahgdad. "L'Iran sarà ritenuto pienamente responsabile per le vite perse e i danni a qualsiasi delle nostre sedi. Pagheranno un PREZZO SALATO! Non è un Avvertimento, è una Minaccia. Buon Anno Nuovo!", ha twittato il presidente americano.