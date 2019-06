Giancarlo Giorgetti ritorna a Lumezzane per sostenere Josehf Facchini

Come ha ammesso lo stesso candidato Sindaco Facchini, è un “graditissimo ritorno”. Lumezzane si prepara ad accogliere ancora una volta il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti. Una visita che fa il paio con quella del 16 marzo scorso, quando salì in Valgobbia per la presentazione ufficiale di Josehf Facchini.



L’appuntamento è alle 11 sotto il gazebo della Lega di Lumezzane durante il mercato nella San Sebastiano, per proseguire la campagna elettorale tra la gente che ha contraddistinto da sempre l’attività politica della Lega. A seguire è previsto un incontro pubblico presso il bar Elegant Café, durante il quale ci sarà un comizio del candidato Sindaco Facchini con il braccio destro di Matteo Salvini.



L’annuncio della visita è stato dato da Josehf Facchini sui suoi profili social.