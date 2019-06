Piero Mantero ci ha lasciati. Lui, che era il numero uno nel mondo editoriale della divulgazione nell'ambito della miracolistica, se ne è andato improvvisamente e silenziosamente, con quel tatto e quel garbo da gran signore, educato e rispettoso, che ha sempre connotato il suo modo di essere. Ci eravamo scritti pochi giorni fa, parlando di Matteo Salvini e della vittoria della Lega. Nessuna nuvola all'orizzonte lasciava presagire la triste notizia che il sottoscritto, che lo conosceva e stimava da 21 anni, ha appena appreso: ieri Piero è mancato. I funerali avranno luogo martedì 4 giugno 2019 alle ore 15.00 nella Chiesa di Feletto Umberto, Udine.



Ligure, ma trasferitosi in Friuli, Piero era da molti decenni impegnato, con la casa che aveva fondato, le Edizioni Segno, nella pubblicazione di libri sulla miracolistica ed i carismi; aveva portato all'attenzione del pubblico italiano eventi sovrannaturali come Medjugorje, Bonate, Balestino; ci accomunava la passione per l'ufologia (da giovane si era avvicinato al tema) e negli ultimi anni, condividendo la linea politica di Matteo Salvini, aveva pubblicato diverse opere sull'islam, sull'immigrazione, sulla globalizzazione e i poteri forti nonché proprio una biografia di Matteo Salvini, Matteo secondo me.



Fondatore della rivista Il segno del soprannaturale, persona seria, schietta, sincera e determinata, lascia un vuoto incolmabile. La sua opera infaticabile - spesso, spiace dirlo, osteggiata dallo stesso Vaticano, visti i temi spinosi che trattava, tanto odiati dai "radical-chic" - mi confermano verrà portata avanti dalle due figlie. Addio, Piero! Ci mancherai tanto!