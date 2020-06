Rossi: "Sulla riapertura avrei aspettato una settimana in più"

"L'esperienza ci dice che la diffusione del virus in Toscana, come in altre regioni, è stata il prodotto della fuga dalla Lombardia poco prima del lockdown . Quindi un po' di prudenza e la pazienza di aspettare una settimana in più non so a chi avrebbero potuto far male. La verità è che Fontana e Sala hanno fatto la corsa per la riapertura e alla fine il governo si è adeguato. Invece una maggiore gradualità terrebbe insieme meglio il Paese". A spiegarlo è il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un'intervista al Corriere della Sera, dimenticandosi del suo collega Bonaccini che da settimane va dicendo che bisogna riaprire.



Ma il Governatore Pd, come da copione, non trova di meglio che scaricare sulla Lombardia, dimenticando che è una delle Regioni più produttive, che fa da traino al Paese e che, se ferma, rischia di far saltare il sistema economico nazionale. "Il peso della Lombardia nelle scelte c'è, è inutile negarlo. Certo qualche riflessione, anche autocritica, non avrebbe guastato da parte di quella regione", pontifica Rossi.