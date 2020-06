Vacanze in Grecia? Con quarantena

L'ultima stronzata d'oltre-frontiera? La quarantena che la Grecia vuole imporre agli italiani che andranno in vacanza sull'Egeo. Un passo avanti (o indietro?) rispetto alla posizione iniziale di Atene che ci aveva chiuso le porte in faccia. I poveracci del Governo greco alzano la testa e fanno quattro conti, i soldi italiani non puzzano e dunque ben vengano i nostri connazionali, previa quarantena però. Così chi dovesse scegliere di andare in Grecia si troverebbe bloccato almeno quattordici giorni? O quaranta, come suggerisce il termine quarantena? Non abbiamo bisogno di loro, le nostre spiagge non hanno nulla da invidiare alle loro. Anzi, vediamo semmai di spenderli a casa nostra, i nostri soldi, in modo da far ripartire la nostra, di economia.



Ma Giggetto Di Maio non ci sta e già pensa di fare il fenomeno quando il 9 sarà ad Atene. Spiegherà ai greci che gli italiani non portano il "coronavairus", come lo chiama lui. "Crediamo nello spirito europeo, ma siamo pronti a chiudere le frontiere a chi non ci rispetta". Il ministro degli Esteri Luigi in un'intervista al Corriere della Sera risponde così alle chiusure dei flussi turistici annunciate da alcuni Paesi.



"La partita si aprirà il 3 giugno, perché andare a trattare con uno Stato estero mentre noi abbiamo ancora delle regole restrittive è complicato", spiega Di Maio. "Crediamo nella collaborazione ma anche nella reciprocità. È lo spirito che porterò nei miei viaggi in Germania, Slovenia e Grecia. L'Italia si è distinta per la trasparenza e i nostri dati sono molto confortanti. Non vogliamo sollevare polemiche, ma se qualcuno pensa di chiuderci la porta in faccia solo per i propri interessi, allora risponderemo. Davanti ai personalismi la porta la chiuderemo anche noi. Ma c'è un dialogo costruttivo da parte di molti Stati. Con il collega tedesco Mass i rapporti sono ottimi, il 5 andrò a Berlino per discutere di Libia e flussi turistici. Di fronte alle nostre preoccupazioni su presunti corridoi sulla base di accordi bilaterali, la Germania ci ha rassicurato". Il ministro degli Esteri spiega poi che "il 9 sarò ad Atene per mostrare, dati alla mano, la situazione reale in tutte le nostre regioni". Dati in mano o cappello in mano?



Di ben altro spessore le dichiarazioni di un politico con le palle, quale il Governatore del Veneto Luca Zaia: "Ho sempre avuto il mito della Grecia, pensare che la culla della cultura e dell'antichità si sia ridotta a fare gli editti per escludere il Veneto che ha legami a doppio filo con la Grecia lo trovo allucinante. Sappiano che non ci vedono più, perché è inevitabile. Se ci chiudono la porta in faccia in questo modo, almeno avessero chiesto informazioni. Il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari, se vogliono, andiamo noi a fare un giro di tamponi a casa loro e vediamo che incidenza hanno perché non c'è un Paese indenne dal coronavirus"...